AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: \'Engelli bireyler, toplumun bir parçasıdır\'

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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Engelli her bir vatandaşlarımız, sağlıklı vatandaşlarımız gibi bu toplumun bir parçasıdır. Bizlere düşen onların yaşamlarını kolaylaştırmak. Her sağlıklı insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğini asla unutmayalım" şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıp onlara fırsat eşitliği sağlamanın, toplumun her kesiminin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Uluslararası bir gün olarak kabul edilen Dünya Engelliler günü, bu sorumluluğu hatırlatmak ve toplumsal duyarlılığımızı artırmak adına önemli bir gündür. Çok şükür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına çok önemli adımlar atıldı. AK Parti olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata aktif katılımını sağlamak, onların karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak için her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Engelli vatandaşların yaşamlarını ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinden kopmadan sürdürebilmeleri için Evde Bakım Yardımı, Gündüzlü Bakım Hizmetleri ve Umut Evleri gibi pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Davut Gürkan, "Rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları, toplumla bütünleşmeleri için her türlü çalışmayı yaptık. Bunların yanında eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan istihdama kadar pek çok alanda gerekli yasal düzenlemeler de AK Parti Hükümetleri tarafından bir bir hayata geçirildi" diye konuştu.

"Her sağlıklı insan, aynı zamanda bir engelli adayı"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajının sonunda bir hatırlatmada bulunan Başkan Gürkan, "Her sağlıklı insanın, aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğini asla unutmayalım. Hep birlikte engelleri aşarak daha güçlü bir toplum olacağımıza inanıyor, tüm engelli bireylerimizin "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA