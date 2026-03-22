Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Bursa bu yetersizlikleri hak etmiyor"

22.03.2026 23:02  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ramazan Bayramı'nın son gününde BursaRay Kuzey Hattı'nda yaşanan arızayla ilgili açıklamalarda bulunarak, sorunun yönetim zaafiyetinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, kriz anlarında çözüm üretilememesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BursaRay Kuzey Hattı'nda yaşanan arızaya ilişkin açıklama yaptı. Gürkan, söz konusu arızanın Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ulaşım başta olmak üzere her alandaki yetersizliğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Bayram günü vatandaşların raylar üzerinde yürümek zorunda kaldığını ifade eden Gürkan, bu durumun asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Bu sadece teknik arıza değil, yönetim zaafiyeti"

Kriz anlarında dahi çözüm üretilemediğini dile getiren Gürkan, yaşananların yalnızca teknik bir arıza olarak değerlendirilemeyeceğini, planlama ve yönetim kabiliyetindeki zafiyetin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti. "Ulaşım gibi hayati bir alanda ortaya çıkan tablonun vizyon eksikliği ve hazırlıksızlığın sonucu olduğunu" ifade eden Gürkan, bu anlayışla Bursa'nın geleceğinin inşa edilemeyeceğini belirtti.

Gürkan, Bursa'nın bu tür ihmalleri ve yetersizlikleri hak etmediğini vurgulayarak, vatandaşların daha güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerektiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, AK Parti, Ekonomi, Ulaşım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 23:32:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.