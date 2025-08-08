AK Parti Bursa teşkilatları sahada

AK Parti Bursa İl Başkanlığı koordinasyonunda, milletvekilleri ve belediye başkanları ve üç kademe il ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla Bursa'nın 17 ilçesini kapsayan bir saha çalışması başlatıldı. Gerçekleştirilen buluşmalarla hem hayata geçirilen yerel ve ulusal projeler hem de uygulanan hükümet politikalarının daha etkin anlatılması hem de vatandaşların öneri ve taleplerini dinlenmesi hedefleniyor.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ve meclis üyelerinin de katıldığı geniş kapsamlı bir saha programına başladı. Çalışma, Bursa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülecek. Program kapsamında, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhtarlar, esnaflar, hastaneler öncelikli olarak ziyaret edilirken, mahalle buluşmaları ve ev ziyaretleriyle de vatandaşların talepleri doğrudan yöneticiler tarafından dinlenecek.

24. Yıl dönümü heyecanı

'AK Bursa Sahada' mottosuyla yürütülen çalışmaların, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümüne de denk gelmesi ile ayrı bir önem taşıyor. 14 Ağustos'ta 24. yaşını kutlayacak olan AK Parti, hem bugüne kadar hayata geçirilen projeleri vatandaşlarla yeniden anlatacak hem de geleceğe dair hedeflerini toplumun tüm kesimleri ile paylaşacak. Program boyunca Bursa'ya kazandırılan yatırımlar ve devam eden projeler de halka aktarılacak.

"her zaman sahada milletimizle birlikteyiz"

AK Bursa Sahada' programlarını değerlendiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bizim siyaset anlayışımız, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi her zaman sahada, her zaman milletimizin yanında olmak ve onların sesine kulak vermektir" ifadelerini kullandı. Başkan Gürkan; "TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte Bursa Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızın yanı sıra tüm teşkilatlarımızla17 ilçemizin tamamında yoğun bir saha çalışması başlatarak hemşerilerimizinsorunlarını, beklentilerini ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı adımlarımızı hızlandıracağız. Ekim ayına kadar farklı programlarla sürecek buluşmalarımızda, vatandaşlarımızla birebir temas kurarak hem gönüllere dokunacağız hem de şehrimizin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz. Ayrıca partimizin 24. yaş gününde vatandaşlarımızla birlikte olmak, kuruluş yıldönümümüzü onlarla kutlamak bizim için ayrıca çok önemli ve çok değerli" açıklamasını yaptı. Gürkan ayrıca, iki ay boyunca sürecek programlar sonunda, hazırlanacak raporların AK Parti Genel Merkezi'ne sunulacağı bilgisini de paylaştı. - BURSA