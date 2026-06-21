AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı - Son Dakika
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AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı

AK Parti\'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı
21.06.2026 13:26
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Babalar Günü vesilesiyle şehit babaları ve gazileri Genel Merkez'de ağırladı. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan katıldı. Konuşmalarda birlik, beraberlik ve şehit ailelerine minnet vurgusu yapıldı. Program dua ile sona erdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Babalar Günü vesilesiyle anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Kahraman şehit babaları ve gazileri AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlayan Kadın Kolları Başkanlığı, vatanı için en büyük fedakarlığı yapmış olan babalarla bir araya geldi.

Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar katılarak konuşma gerçekleştirdi.

"Sizlerin memnuniyeti milletimizin birliğinin teminatıdır"

Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, babalığın sarsılmaz bir güç ve güvenli bir liman olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Baba, gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınar; adaleti ve merhameti öğrendiğimiz ilk mektep, evladın sığındığı güvenli bir liman, hayat boyu arkasında hissettiği sarsılmaz bir güçtür. Bugün burada o çınarların en aziziyle, vatanı ve milleti için en büyük fedakarlığı yapmış olan siz değerli babalarımızla bir aradayız. Sizlerin gönül huzuru bu ülkenin huzurudur, sizlerin memnuniyeti bu milletin birliğinin ve beraberliğinin teminatıdır."

Konuşmasında şehit ve gazi ailelerine olan minnet borçlarının ödenemeyeceğini belirten Ercan, "Bizler ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Ömrünü ailesine, vatanına hayırlı fertler yetiştirmeye adayan tüm babalarımızın ve ahirete irtihal etmiş olan tüm şühedamızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları

Program kapsamında kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın en asli görevleri olduğunu dile getirdiler.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise anlamlı ev sahipliğinden ve şehit-gazi babalarına gösterilen bu vefadan ötürü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına ve parti yönetimine teşekkürlerini sundu.

Program, edilen duanın ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den şehit babalarına anlamlı Babalar Günü programı - Son Dakika
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