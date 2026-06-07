Panorama 1326'daki konsere Adnan Kurtuluş'tan tepki - Son Dakika
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Panorama 1326'daki konsere Adnan Kurtuluş'tan tepki

Panorama 1326\'daki konsere Adnan Kurtuluş\'tan tepki
07.06.2026 22:16  Güncelleme: 22:18
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AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde mukaddes emanetlerin yanında konser düzenlenmesini eleştirerek, CHP'li belediyenin manevi değerlere saygısızlık yaptığını söyledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde mukaddes emanetlerin bulunduğu alanda konser düzenlenmesine tepki gösterdi.

Kurtuluş yaptığı açıklamada, Bursa'nın fethini ve Osmanlı'nın kuruluş ruhunu yaşatan önemli bir mekan olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, mukaddes emanetlerin hemen yanında konser düzenlenmesinin toplumun manevi değerlerine uymadığını ifade etti.

Başkan Kurtuluş, "Milletimizin büyük bir hürmetle muhafaza ettiği mukaddes emanetlerin bulunduğu bir alanda konser düzenlenmesi kamu vicdanını yaralamıştır. Tarihimize, kültürümüze ve manevi mirasımıza karşı daha hassas bir yaklaşım sergilenmesi gerekirken, CHP'li Osmangazi Belediyesi'nin böyle bir tercihte bulunması üzüntü vericidir" dedi.

Manevi değerlerin günlük siyasi tartışmaların üzerinde olduğunu vurgulayan Kurtuluş, "Toplumumuzun ortak değerlerine saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Mukaddes emanetlerin bulunduğu bir mekanın bu tür etkinliklerle gündeme gelmesi doğru değildir. Osmangazi Belediyesi'nin milletimizin inanç ve değerlerine karşı daha duyarlı hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, tarihi ve manevi mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, kamuoyunun gösterdiği hassasiyetin dikkate alınması gerektiğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Panorama 1326'daki konsere Adnan Kurtuluş'tan tepki - Son Dakika

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