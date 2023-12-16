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Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, maden göçüğünde yaralı kurtarılan işçiyi ziyaret etti - Son Dakika
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Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, maden göçüğünde yaralı kurtarılan işçiyi ziyaret etti

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, Acıpayam ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde yaralı olarak kurtarılan Rıfat Salman'ı hastanede ziyaret etti. Başkan Güngör, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, Salman'a acil şifalar diledi.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, maden göçüğünde yaralı kurtarılan işçiyi ziyaret etti
16.12.2023 - 11:58,
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Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Acıpayam ilçesinde maden göçüğünde yaralı kurtarılan Rıfat Salman'ı ziyaret etti.

Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde meydana gelen göçük neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken 1 işçi yaralı olarak kurtuldu. Ak Parti Denizli il Başkanı Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, hastanede tedavisi devam eden Rıfat Salman'ı ziyaret etti. Başkan Güngör, meydana gelen göçükte hayatlarını kaybeden maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'a Allah'tan rahmet dilerken yaralı olarak kurtulan Rıfat Salman'a acil şifalar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Acıpayam, Denizli, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, maden göçüğünde yaralı kurtarılan işçiyi ziyaret etti - Son Dakika
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