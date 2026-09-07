AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca TMO fındık alım merkezini açtı - Son Dakika
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca TMO fındık alım merkezini açtı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca TMO fındık alım merkezini açtı
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca'da fındık üreticilerinin ürünlerini kolay ve güvenli teslim edebilmesi için TMO Fındık Alım Merkezi'nin açılışını yaptı. Öztürk, fındığın hak ettiği değeri bulması ve çiftçinin emeğinin zayi olmaması için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Fındık Alım Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yığılca'da fındık üreticilerinin ürünlerini daha kolay ve güvenli şekilde teslim edebilmesi amacıyla hizmete açılan TMO Fındık Alım Merkezi, üreticilere önemli kolaylık sağlayacak.

Açılışta konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, fındığın üreticiler için büyük önem taşıdığını belirterek, çiftçilerin emeğinin karşılığını alması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öztürk, "Toprağımızın bereketi, üreticimizin göz bebeği olan fındığımızın hak ettiği değeri bulması, çiftçimizin emeğinin zayi olmaması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Fındık alım sürecinde randıman değerlendirmesinden ürün teslimine kadar tüm aşamaların yakından takip edildiğini belirten Öztürk, üreticilerin işlemlerini hızlı, sorunsuz ve şeffaf şekilde tamamlaması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

Milletvekili Öztürk, Yığılcalı fındık üreticilerine yeni sezon için hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca TMO fındık alım merkezini açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Yığılca TMO fındık alım merkezini açtı - Son Dakika
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