AK Parti Elazığ teşkilatı, iftar ve sahurda vatandaşlarla sofrada buluştu

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı, Ramazan ayında kentin farklı noktalarında, vatandaşların evlerine konuk olarak dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak, birlik ve beraberlik ruhunu sahaya yansıtmak amacıyla il genelinde iftar ve ziyaret programlarını aralıksız sürdürüyor. AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında teşkilatın tüm kademeleri, Elazığ'ın farklı noktalarında vatandaşların sofralarına misafir oluyor. Ramazan ayının başladığı ilk günden itibaren devam eden ziyaretler, Ramazan'ın 10'uncu gününde gerçekleştirilen eş zamanlı iftar programlarıyla taçlandı.

Şehir genelinde düzenlenen eş zamanlı iftar programlarına, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, ana kademe yöneticileri, merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Eş zamanlı olarak sahaya çıkan AK Parti Elazığ teşkilatları, şehrin farklı mahalle ve bölgelerinde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadı. Gerçekleştirilen iftar programlarında vatandaşların talep ve beklentileri birebir dinlenirken, gönül bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlandı. 35 mahallede yaklaşık 400 eve giden teşkilat mensupları vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Ramazan ayının başlangıcından itibaren yaklaşık bin haneye giden AK Parti teşkilat mensuplarının Ramazan ayının boyunca hane ziyaretlerine devam edeceği bildirildi.

Ramazan ayı dolayısıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyaset anlayışı, yerelden genele uzanan güçlü bir millet yürüyüşüdür. Biz Elazığ'da attığımız her adımı, Türkiye'nin büyük hedeflerinin bir parçası olarak görüyoruz. Bir mahallede kurulan gönül sofrası, aslında ülkemizin yarınlarına kurulan güçlü bir bağdır. Yerelde milletimizin duasını alan bir siyaset, genelde de Türkiye'yi büyüten iradeyi ayakta tutar. Ramazan ayı boyunca sahada olmamızın nedeni de budur. Bu anlayışla Ramazan ayı sonuna kadar hemşerilerimizle bir arada olmaya, gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ