AK Parti Erzurum Teşkilatları Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Yerel

AK Parti Erzurum teşkilatlar bir yanda heyecanla ilçe belediye başkan adaylarının açıklamasını beklerken bir yanda da seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın, henüz resmi olarak ifade edilmemesine rağmen adayları açıklamak üzere Cumartesi günü Erzurum'a gelmesi beklenirken, teşkilatlar seçim hazırlıklarını hızlandırmaya başladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçim çalışmalarına Olur ilçesi ile devam ettiklerini belirterek, "Teşkilat Başkanımız Erhan Kocaman ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Akarsu ile birlikte Olur'dayız. AK Parti Olur İlçe Başkanı Cemalettin Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi Olur İlçe Başkanı Tolgahan Dinç ve Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün ile ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilçemizde incelemelerde bulunduk. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Olur İlçe SKM Binası ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ı ziyaret ettik. İnşallah Cumhur İttifakı adayımızla birlikte 31 Mart'ta, Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçiminde, Olur'u yönetme sorumluluğunu yeniden üstleneceğiz." dedi. - ERZURUM