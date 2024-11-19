AK Parti Eski İlçe Başkanı Mustafa Abak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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AK Parti Eski İlçe Başkanı Mustafa Abak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Eski İlçe Başkanı Mustafa Abak\'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Nazilli eski ilçe başkanı Av. Mustafa Abak'ın 70 yaşındaki annesi Birsen Abak, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Kuyucak Beşeylül Mahallesi Camii'nde gerçekleştirildi.

19.11.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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AK Parti ilçe eski başkanı Av. Mustafa Abak'ın hayatını kaybeden annesi Birsen Abak(70) düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Nazilli eski ilçe başkanı Av. Mustafa Abak' ın annesi 70 yaşındaki Birsen Abak kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anne Birsen Abak Mart 2024 tarihinden beri kanser tedavisi görüyordu. Antalya'daki özel hastanede bu sabah kötüleşen anne Abak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Anne Abak için bugün ikindi namazına müteakip Kuyucak Beşeylül Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından anne Birsen Abak dualarla omuzlara alınarak mahalle mezarlığına götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi. Abak ailesi taziyeleri camide mezarlıkta kabul etti.

Cenazeye Aydın Valisi Yakup Canpolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Vali Yardımcısı Aydın Abak, Nazilli MYO Fakülte Sekreteri Levent Abak ve AK Parti ilçe eski başkanı Av. Mustafa Abak, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, AK Parti Aydın İl Başkanı Av. Gökhan Ökten, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, siyasi parti temsilcileri, kurum kuruluşlarının amir ve müdürleri, Abak ailesi, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Eski İlçe Başkanı Mustafa Abak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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