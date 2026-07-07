AK Parti Eskişehir\'de Değerlendirme Toplantısı

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gülhan Albayrak başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantı, İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı; İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Demokrasi Hakem Heyeti, İl Disiplin Kurulu üyeleri ve Merkez İlçe Başkanların katılımıyla toplantı gerçekleşti. - ESKİŞEHİR
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