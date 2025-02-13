AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak\'tan Büyükşehir Belediye Başkanı\'na TOKİ Tepkisi

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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Kocakır Mevkiinde bulunan rezerv alanıyla ilgili olarak "TOKİ'ye devredilerek yazık edildi" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Eskişehirli vatandaşlar için TOKİ tarafından üretilen depreme dayanıklı ve uygun fiyatlı sosyal konutlardan neden rahatsız olunduğuna anlam veremediklerini belirten Başkan Albayrak, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapmış olduğu talihsiz açıklamayı üzülerek takip ettik. Yapılan açıklamada Kocakır Mevkiinde bulunan Rezerv Alanın TOKİ'ye devredilerek yazık edildiğinin belirtilmesi yalnızca konunun çarpıtılmasından ibarettir. Bunu açacak olursak; 6306 sayılı Kanunda Rezerv Yapı Alanı; bu kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere TOKİ'nin veya idarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlar olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu Rezerv Alanın bir bölümü Eskişehirli 17 bin vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konut edinebilmesi amacıyla kullanıma açılmıştır. Dolayısıyla 25 yıldır CHP'li belediyelerin sürekli bahaneler üreterek yapmadıklarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız gerçekleştirmiştir.

"2013 yılından beri çivi çakılmadı"

Başkan Albayrak, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin talebi ve başvurusu üzerine 2013 yılında Riskli Alan ilan edilen, sekiz mahalleyi kapsayan Merkez Riskli Alanda 2013 yılından bugüne kadar bir çivi çakılmadığı gibi Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi dahi hazırlanmamıştır. Kaldı ki 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7. maddesi 8. fıkrasında Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık bütçelerinin yüzde beşi ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin yüzde ellisini bu kanunda öngörülen uygulamalara ayırmak zorundadır" hükmü yer almaktadır. Bugüne kadar bu kapsamda ne kadar hasılat elde edildiği ve bu gelirin nerelere harcandığını belediyeye soruyor; belediyenin kamuoyunu bu konuda bilgilendirmesini bekliyoruz."

"Belediye tarafından rezerv alan üretilmesi amacıyla Bakanlığımıza yapılan bir başvuru var mı?"

Konuyla alakalı olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmadığına dikkat çeken Albayrak, "Şu ana kadar 13 bin 960 kilometrekare yüzölçümlü şehrimizde Belediye tarafından rezerv alan üretilmesi amacıyla Bakanlığımıza yapılan bir başvuru var mı? Böyle bir çalışma yapılmadığı gibi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye hizmet alanlarını otel yapmasına rağmen Ayşe Ünlüce'nin 'Kocakır Mevkiinde bulunan Rezerv Alanı TOKİ'ye devrederek yazık ettiniz" ifadesine anlam veremedik. Daha önce de Eskişehir'imizin merkezinde bulunan stadyumun yerine tüm ticari gelir ve ranttan uzak halkımıza hizmet amacıyla Millet Bahçesi yapıldığı gibi Rezerv Alan da Kentsel Dönüşüm Kanununun ruhuna uygun olarak içerisinden fay hattı geçen şehrimizin zemini sağlam, depremden etkilenmeyecek bir alanda gelişmesine yön vererek Eskişehirli vatandaşlarımıza konut üretilecektir" dedi.

"Eskişehir'in deprem konusunda kaybedecek 1 dakikası dahi yok"

Eskişehir'in öncelikli sorununun deprem olduğuna vurgu yapan Gürhan Albayrak, şehrin depreme dayanıklı durumda olmadığını düşündüğünü belirterek, çözüm üretmek yerine bu tarz açıklamalar yapılmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Son olarak Eskişehir adına her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Albayrak, "Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri'nin 2024 ve 2025 yılı toplam gider bütçeleri yaklaşık 41 milyar TL. Maalesef bu bütçe gibi bahaneler de devasa. Deprem gibi hayati bir konuda dahi sürekli bahaneler üreten zihniyet karşısında Eskişehir adına üzülüyor ve artık bir an evvel aksiyon alınması gerektiğini tekrar tekrar ifade ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, Eskişehir adına her türlü iş birliğine hazırız. Eskişehir'in deprem konusunda kaybedecek 1 dakikası dahi yok" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR