AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz\'ı ziyaret etti

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz ve Milletvekili Hatipoğlu, görüşmeden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Kişisel sosyal medya hesabında da görüşmeye dair paylaşım yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Hanımefendi'yi makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverliği için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine gönderisinde yer verdi. - ESKİŞEHİR