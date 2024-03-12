AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, vatandaşlarla birlikte iftar çadırında buluştu - Son Dakika
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AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, vatandaşlarla birlikte iftar çadırında buluştu

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, vatandaşlarla birlikte iftar çadırında buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Artvin konteyner kentte Gölbaşı Müftülüğü tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı. Yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek ikramında bulunan Toydaş ezan okunmadan önce masaları gezerek vatandaşlarla sohbet ederek Ramazanlarını tebrik etti.

12.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:27
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, ilk iftarını vatandaşlarla birlikte iftar çadırında açtı.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, Artvin konteyner kentte Gölbaşı Müftülüğü tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek orucunu açtı. Yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek ikramında bulunan Toydaş ezan okunmadan önce masaları gezerek vatandaşlarla sohbet ederek Ramazanlarını tebrik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, vatandaşlarla birlikte iftar çadırında buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Hakan Toydaş, vatandaşlarla birlikte iftar çadırında buluştu - Son Dakika
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