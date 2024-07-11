AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetimi Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetimi Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetimi Vali İlhami Aktaş\'a veda ziyaretinde bulundu

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği'ne atanan Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Aktaş, Makas ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti ve yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

11.07.2024 12:23
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AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği atanan Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundular.

Vali İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İlhami Aktaş'a yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennilerini illetiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, ziyaret ve iyi dilekleri için AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve yönetimi Vali İlhami Aktaş'a veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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