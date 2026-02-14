Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları Toplantısı\'na katıldı
14.02.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel ve genel gündeme ilişkin başlıklar ile Türkiye Yüzyılı hedefleri ele alındı. Toplantı öncesinde Serkan Yıldırım, göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birliğimiz güçlü, irademiz net, hedefimiz büyük. Türkiye Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, AK Parti, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:02:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.