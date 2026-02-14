Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genişletilmiş Ak Parti İl Başkanları Toplantısı\'na katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları, yerel ve genel gündeme ilişkin başlıklar ile Türkiye Yüzyılı hedefleri ele alındı. Toplantı öncesinde Serkan Yıldırım, göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birliğimiz güçlü, irademiz net, hedefimiz büyük. Türkiye Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK