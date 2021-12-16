AK Parti ilçe Başkanı Demir, 'Neno' teyzeyi unutmadı - Son Dakika

Diyarbakır'ın AK Parti Bağlar ilçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, yüreklere dokunmaya devam ediyor. Başkan Demir talimatlarıyla yönetim kurulu üyeleri ihtiyaç sahibi aile ile ilgilendi.

Bağlar ilçesinde göreve geldiğinden beri saha çalışmalarına aralıksız devam ederek yüreklere dokunmaya başlayan AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, sosyal medyada dolaşan görüntülerle Bağlar ilçesinde yaşayan 'Neno' lakaplı Hatice Yüksel'e ulaşarak ilgilenmeye başladı. Başkan Demir'in talimatlarıyla yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanı Neno teyzeye ayni ve nakdi yardımlar yaparken, fiziki şartları kötü olan evinden çıkartıp rahat edeceği bir yere yerleştirmek için çalışma başlattı.

İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, sadece Hatice Yüksel ile tek değil, bütün vatandaşlarına ellerinden geldikçe ulaşıp hizmet kar olmaya çalıştıklarını söyledi. Demir, "Biz, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği Ömer'ler olmaya çalışıyoruz. Neno teyzemizin durumunu öğrendik ve arkadaşlarımızla hareket geçtik. Gerekli ayni ve nakdi desteği sağladık. Evin şartları kötüydü, harekete geçtik. Ama teyzemiz kabul etmemiş. Kedileri olduğu için kabul etmediğini düşünüyoruz. Biz, onların hizmetkarı olmaya, ve onların dualarına talibiz. AK Parti, halktır, AK Parti, halkına hizmetkardır" dedi. - DİYARBAKIR