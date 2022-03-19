AK Parti İstanbul'dan Çanakkale özel filmi - Son Dakika
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AK Parti İstanbul'dan Çanakkale özel filmi

19.03.2022 00:57
AK Parti İstanbul'dan Çanakkale özel filmi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne özel film hazırladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne özel film hazırladı. Türkiye'nin 7 bölgesinden 14 farklı türküyle Çanakkale Şehitleri'nin yad edildiği film kısa sürede büyük beğeni topladı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Türkiye'yi binlerce türkü anlatır. Bütün türküleri ise sadece bir türkü yaşatır. Çanakkale; dirilişin, iradenin, inancın ve cesaretin türküsüdür. Büyük bir imanla Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı özel bir film hazırladı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından paylaşılan film kısa sürede büyük beğeni topladı. film, sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok farklı platformlarda kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

"Bütün türküleri, bir türkü yaşatır"

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümüne özel hazırlanan filmin hikayesi için ise şu ifadelere yer verildi: "Anadolu'ya vatan ruhu katan türkülerle Çanakkale Şehitlerimizi yad ettiğimiz filmde, cennet vatanımızın yedi bölgesinden 14 farklı türkü yer alıyor. Kütahya'dan Ordu'ya, Bitlis'ten Urfa'ya, Erzurum'dan İstanbul'a, Sivas'tan Tokat'a, Mardin'den Çanakkale'ye uzanan tınılarla izleyenlerin beğenisini kazanan film şimdiden arşivlerde tekrar tekrar izlenmek üzere yerini aldı. Filmin akışında, şehirlerin adı geçerken anlaşıldı ki bir şehir; tüm vatanın tarihle şereflenen, imanla mühürlenen kilidi oldu. Çanakkale geçilmedi ve o şehir tüm ülkenin istiklal ruhunun istikbale uzanan son sözü oldu. Çanakkale, bir milletin acısıyla, çelikleşen imanın şehadetle yükselmesiyle beşeriyete istikamet verdiği kutlu bir zaferdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, milletimizin zihninde ve gönlünde müstesna bir yere sahip bu türküyü, her türkü Çanakkale Türküsü'nün evladıdır diyerek Anadolu'nun sesleriyle tarihe not düştü. 107 yıl önce, medeniyet sahasında bir daha aşılması mümkün olmayan bir "insanlık anıtı" inşaa eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" - İSTANBUL

YORUMLAR
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Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler! Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılış töreninde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu açılış töreninde konuştu: (3)

Çanakkale, AK Parti, İstanbul, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti İstanbul'dan Çanakkale özel filmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul'dan Çanakkale özel filmi - Son Dakika
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