AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, basın mensuplarıyla buluştu

21.06.2022 22:08
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kısa bir konuşma yaparak, "Medya kuruluşlarımızın toplumumuzun gelişmesinde dinamizminde katkısı var" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda kısa bir konuşma yaparak, "Medya kuruluşlarımızın toplumumuzun gelişmesinde dinamizminde katkısı var" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Aynalı Kavak Kasrı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş ve İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, AK Parti İl Başkanı Kabaktepe'nin davetlisi olarak katıldı. Çeşitli basın kuruluşlarından isimlerin katıldığı programda Kabaktepe, masaları tek tek gezerek basın mensuplarıyla sohbet etti.

"Medya mensuplarının toplumumuzun gelişmesinde, dinamizminde katkısı var"

Medya mensuplarının toplumun gelişmesinde, dinamizminde katkısı olduğunu belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hakikaten insanın hem haberdar olma hem bilgi sahibi olma araçlarının genişlemesi aynı zamanda hem kurumsal hem de bireysel olarak medyamızı gazetecilerimizi görsel, basılı, dijital parçaları olarak çok önemli hale getirdi. Toplumumuzun özgürleşmesi, gelişmesi, toplumda olup bitene dair haberdar olma ve karar süreçlerinin oluşmasında medyamızın medya mensuplarımızın medya kuruluşlarımızın çok ciddi katkıları var. Toplumumuzun gelişmesinde dinamizminde katkısı var. Bu anlamda AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak geçen yıl yaptığımız programın bu yıl ikincisini yeniliyoruz. Bunu önümüzdeki yıllarda tekrar edeceğiz. Böyle güzel İstanbul gününde güzel mekanında basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelip karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, AK Parti, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

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