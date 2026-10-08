AK Parti Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Turan, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Turan, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

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AK Parti Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Turan, Bilecik\'te ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Yasemin Turan, Bilecik'te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyarette kadınlara yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı; Turan, kadınların parti için büyük önemi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Yasemin Turan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Bölge Teşkilat Başkanı Yasemin Turan ve İl Koordinatörü Meryem İnat, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. İkiliye Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz'da eşlik etti. Heyet Bilecik'te kadınlara yönelik yapılacak olan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişi yaptılar. Ev ziyaretleri ve kurulan stantlarda partinin yapmış olduğu çalışalar hakkında bilgilendirmeler yapılmasının önemine değinen Bölge Teşkilat Başkanı Yasemin Turan, kadınların partinin için büyük önemi olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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