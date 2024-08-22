AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köylerde Yapılan Yatırımları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köylerde Yapılan Yatırımları İnceledi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köylerde Yapılan Yatırımları İnceledi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, köylerde hayata geçirilen yatırımları yerinde görmek için incelemelerde bulundu. Çalkın, yapılan sondaj ve güneş enerji sistemiyle ilgili bilgi aldı ve hayırlı olması dileklerinde bulundu.

22.08.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, köylerde hayata geçirilen yatırımları yerinde gördü. Çalkın yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Adam Çalkın, Kars'ın Selim ilçesi Selim Gelinalan köyü Meralar Mevkii'nde yapılan sondaj ve kurulan güneş enerji sistemini yerinde inceledi. Çalkın, hayata geçirilen enerji sisteminin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Çalkın, meraları ve hayvanları sulamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Çalkın, "Selim Gelinalan köyü Meralar Mevkii'nde yapılan sondaj ve kurulan güneş enerjisi ile meralar suya kavuştu. Böylece hem meramız hem de yaylım yapan hayvanlar sulanmış olacak. Dediğimiz gibi, biz memleketimizi seviyoruz. Gelişmesi kalkınması, modern imkanlardan yararlanması için gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman üreticinin, çiftçimizin yanındayız" dedi.

Çalkın, yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. Çalkın'ın ilçe ve köy ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA

Milletvekili, Adem Çalkın, AK Parti, AK Parti, Güneş, kars, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köylerde Yapılan Yatırımları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köylerde Yapılan Yatırımları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement