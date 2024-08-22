AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın Köylerde Yapılan Yatırımları İnceledi

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, köylerde hayata geçirilen yatırımları yerinde gördü. Çalkın yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Milletvekili Adam Çalkın, Kars'ın Selim ilçesi Selim Gelinalan köyü Meralar Mevkii'nde yapılan sondaj ve kurulan güneş enerji sistemini yerinde inceledi. Çalkın, hayata geçirilen enerji sisteminin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Çalkın, meraları ve hayvanları sulamak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Çalkın, "Selim Gelinalan köyü Meralar Mevkii'nde yapılan sondaj ve kurulan güneş enerjisi ile meralar suya kavuştu. Böylece hem meramız hem de yaylım yapan hayvanlar sulanmış olacak. Dediğimiz gibi, biz memleketimizi seviyoruz. Gelişmesi kalkınması, modern imkanlardan yararlanması için gece gündüz çalışıyoruz. Her zaman üreticinin, çiftçimizin yanındayız" dedi.

Çalkın, yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. Çalkın'ın ilçe ve köy ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - KARS