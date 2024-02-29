AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi Günü Yapılacak - Son Dakika
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AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi Günü Yapılacak

AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi Günü Yapılacak

'Büyük hedefler seni bekler Kayseri' mottosuyla yapılacak olan İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi günü yapılacak. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olan toplantı saat 13.30'da başlayacak.

29.02.2024 09:39
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AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi günü yapılacak.

'büyük hedefler seni bekler Kayseri' mottosuyla yapılacak olan İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi günü yapılacak. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacak olan toplantı saat 13.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi Günü Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri İl Danışma Toplantısı 2 Mart Cumartesi Günü Yapılacak - Son Dakika
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