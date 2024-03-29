AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Saraçoğlu: "Kütahya'ya Şehir Hastanesi'ni kazandıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız" - Son Dakika
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AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Saraçoğlu: "Kütahya'ya Şehir Hastanesi'ni kazandıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Kütahya halkının yıllardır beklediği hastanenin önemli bir açığı kapattığını belirtti. Saraçoğlu, AK Parti'nin 22 yıldır iktidarda olduğunu ve verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini vurguladı.

29.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:37
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AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Saraçoğlu: "Kütahya'ya Şehir Hastanesi'ni kazandıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız"

KÜTAHYA - AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, dün hasta kabulünü başlayan Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik, AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Adayı Muhterem Kılıç ve beraberindeki heyetle birlikte Şehir Hastanesi ziyaret etti, muayene için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrası konuşan Saraçoğlu, "Şehir Hastanesi hakikaten yıllarca Kütahya halkının gündeminde olmuş ve açılışı sabırsızlıkla beklenen bir hastane. Dün itibarıyla açılışı gerçekleştirildi. Şehir Hastanesi hakikaten Tüm Türkiye'de sağlık noktasında önemli bir açığını kapatan hastanelerden bir tanesi ama genelde şehir hastanelerimiz siz de biliyorsunuz ki büyük şehirlerde yoğunluk olduğu için oralarda ve şehir hastanesi olan nadir illerden bir tanesi de Kütahya oldu. Bu nokta itibarıyla özellikle bölgemizde belki tek şehir hastanesi Kütahya'da açıldı. Bundan dolayı da başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımıza, diğer bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geçmiş dönemde de hastanemizin yapılması ve bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz 22 yıldır iktidardayız. 22 yıldır Cumhurbaşkanımız bu millete ne söz verdiyse bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde oldu. Bunlardan bir tanesi de bu hastane. Her daim bizi eleştirdiler ama biz işimize gücümüze baktık. Biz millete hizmetkar olmaya kendimize adadık ve bu şekilde devam ediyoruz. Bu dönem itibarıyla 17 seçimde de bu millet AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza hep destek verdi, hep birinci parti olarak çıktı. Geçmiş dönemlerde şöyle bir baktığımızda, duble yollar Türkiye'de konuşuluyordu, duble yolları gündemden çıkarttık, sıcak asfalt konuşuluyordu, onu gündemden çıkarttık. Tüm binalar depreme dayanıklı değildi. Çocuklarımız buralarda riskli binalarda okuyorlar, diyorlardı. Onlar gündemden çıktı. Tüm kurum binalarımız Kütahya'da yenilendi. Belediye binası, Valilik, Milli Eğitim, Tarım ve Orman Müdürlüğü, aklınıza gelen bütün binalar yenilendi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Saraçoğlu: 'Kütahya'ya Şehir Hastanesi'ni kazandıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Saraçoğlu: "Kütahya'ya Şehir Hastanesi'ni kazandıran Cumhurbaşkanımıza minnettarız" - Son Dakika
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