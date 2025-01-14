AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler mazbatasını aldı - Son Dakika
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler mazbatasını aldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler mazbatasını aldı

AK Parti Kütahya 8. Olağan İl Kongresinde başkanlığa seçilen Ceyda Çetin Erenler, mazbatasını alarak görevine başladı.

14.01.2025 21:02  Güncelleme: 21:10
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AK Parti Kütahya 8. Olağan İl Kongresinde başkanlığa seçilen Ceyda Çetin Erenler, mazbatasını alarak görevine başladı.

Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na gelen Erenler, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Aydın'ın elinden aldı. Erenler, yaptığı açıklamada, "Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın. İl Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe Başkanlarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, Mahalle Başkanlarımıza, teşkilatımızın tüm mensuplarına ve hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Selam ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke, Kütahya ve ilçeleri için önemli çalışmalara imza atacaklarını belirten Erenler, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Rabbim hepinizden razı olsun, kardeşliğimizi daim eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler mazbatasını aldı - Son Dakika

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