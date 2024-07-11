AK Parti Mahalle Teşkilatları Toplantılarına Katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hizmet Aşkıyla Çalışmaya Devam Edecek

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AK Parti Mahalle Teşkilatlarının toplantılarına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Memleket sevdasıyla, hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bir akşamda üç farklı mahallede gerçekleştirilen AK Parti Mahalle Teşkilat toplantılarını ziyaret etti. İlk olarak Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına konuk olan Başkan Şener Söğüt, daha sonra da Yavuz Sultan Selim ve Esentepe Mahalle Teşkilatlarının toplantısını ziyaret etti.

AK Parti'nin sadece seçim dönemi değil, her daim yarın seçim varmış gibi diri olduğunu belirten Başkan Söğüt, "AK Parti teşkilatlarının her bir ferdi, memleketi için gece gündüz demeden çalışan gönüller ile yoluna durmadan devam ediyor. Teşkilatlarımızda da hizmet sevdalısı yöneticilerimiz, değerlendirmeler yaparak yol haritasını çiziyor. Bizler de Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim ve Esentepe Mahalle Teşkilatlarımızla bir araya gelerek yeni hedeflerimizi, Körfezimizi konuştuk. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi artırsın inşallah. Memleket sevdasıyla, hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ