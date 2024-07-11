AK Parti Mahalle Teşkilatları Toplantılarına Katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hizmet Aşkıyla Çalışmaya Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Mahalle Teşkilatları Toplantılarına Katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hizmet Aşkıyla Çalışmaya Devam Edecek

AK Parti Mahalle Teşkilatları Toplantılarına Katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hizmet Aşkıyla Çalışmaya Devam Edecek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Mahalle Teşkilatlarının toplantılarına katılarak memleket sevdasıyla ve hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

11.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mahalle Teşkilatlarının toplantılarına katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Memleket sevdasıyla, hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bir akşamda üç farklı mahallede gerçekleştirilen AK Parti Mahalle Teşkilat toplantılarını ziyaret etti. İlk olarak Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına konuk olan Başkan Şener Söğüt, daha sonra da Yavuz Sultan Selim ve Esentepe Mahalle Teşkilatlarının toplantısını ziyaret etti.

AK Parti'nin sadece seçim dönemi değil, her daim yarın seçim varmış gibi diri olduğunu belirten Başkan Söğüt, "AK Parti teşkilatlarının her bir ferdi, memleketi için gece gündüz demeden çalışan gönüller ile yoluna durmadan devam ediyor. Teşkilatlarımızda da hizmet sevdalısı yöneticilerimiz, değerlendirmeler yaparak yol haritasını çiziyor. Bizler de Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim ve Esentepe Mahalle Teşkilatlarımızla bir araya gelerek yeni hedeflerimizi, Körfezimizi konuştuk. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi artırsın inşallah. Memleket sevdasıyla, hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Şener Söğüt, AK Parti, Körfez, Söğüt, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Mahalle Teşkilatları Toplantılarına Katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hizmet Aşkıyla Çalışmaya Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:59:23. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Mahalle Teşkilatları Toplantılarına Katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hizmet Aşkıyla Çalışmaya Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement