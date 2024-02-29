AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ni TBMM\'ye sundu

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, ilk imza sahibi olduğu "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında TBMM Genel Kurulunu bilgilendirdi.
Kürsüye gelen Şahin, "Milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak yargı alanına ilişkin önemli düzenlemelerin bulunduğu '8. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş ve akabinde komisyonumuz tarafından da kabul edilmiştir" dedi.
Kanun teklifinin, 17 farklı kanunun 78 maddesinde değişiklik veya düzenlemeyi içerdiğini, 1'i geçici olmak üzere toplam 42 maddeden oluştuğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti:
"Kanun teklifiyle özetle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemeler yapılmakta. Ceza yaptırımlarının etkinliğinin arttırılması amacıyla Adli Para Cezası miktarları ile kesinlik sınırları yükseltilmekte. Kanun yollarına başvuru süreleri yeknesak hale getirilmekte. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemlerine ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmekte. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Tazminat Komisyona ilişkin düzenlemeler yapılmakta. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununda birtakım değişiklikler öngörülmektedir."
"Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum"
Temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin artırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesinin günümüzde ana ilke ve değerler olarak kabul edildiğini aktaran Şahin, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanımız tarafından; 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde vizyon olarak 'güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi' vurgulanmıştır. Aynı şekilde, 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında da 'özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye' vizyonu ön plana çıkarılmıştır. Bu vizyon çerçevesinde, hak arama hürriyetinin daha da güçleneceğine, suçla etkin mücadele sağlanacağına, yargılamaların hızlanacağına, kişisel verilerin daha etkili bir şekilde korunacağına inancımız tamdır. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu - Son Dakika
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