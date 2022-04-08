Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika
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Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi

08.04.2022 23:28
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen siyasiler masaları dolaşarak onların sorunlarını dinledi.

Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen siyasiler masaları dolaşarak onların sorunlarını dinledi.

Tatvan Belediyesi tarafından Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz, Aydınlar Belediye Başkanı Mehmet Arif Tosun, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer ve yüzlerce vatandaş katıldı. İftar yemeği sonrası, Merkez İbadullah Camii'nde kılınan teravih namazının ardından, camiden vatandaşlara tatlı ikram edildi. - BİTLİS

Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi
Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siyasiler iftar yemeğinde masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi - Son Dakika


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