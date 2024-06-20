AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan'ın Annesi Hayatını Kaybetti

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Yelda Erol Gökcan annesi Şenay Erol hayatını kaybetti.

AK Parti MKYK Üyesi ve 27. Dönem Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın annesi 73 yaşındaki Şenay Erol bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan Erol, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erol'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Şenay Erol'un, 21 Haziran Cuma günü Muğla'nın Ula ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA