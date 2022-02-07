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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı

07.02.2022 20:20

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı Muğla ilinde bugün uygulaması başlayan yerli aşı Turkovac uygulamasında AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar ile birlikte aşı yaptırdı.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı

MUĞLA - Muğla ilinde bugün uygulaması başlayan yerli aşı Turkovac uygulamasında AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar ile birlikte aşı yaptırdı.

Hastanede Turkovac aşısını vatandaşlarla birlikte yaptıran AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, burada yaptığı açıklamada, " Muğla Eğitim Araştırma Hastanemizde bugün itibari ile uygulamaya başlanan yerli milli aşımız Turkovacı yaptırdım. Toplumda Turkovac'ı bekleyen ciddi bir kesim var. Ben daha önceki aşılarımı yaptırmıştım ama yerli ve milli aşımız Turkovac ilimizde başlanınca hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı tercih ettim. Tüm hemşerilerimize hatırlatma dozunu yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Pandemi sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yerli ve Milli aşımız Turkovac'ı bulunan Türk bilim insanlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Milletvekili Gökcan'a aşı uygulanması sırasında eşlik eden Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Enf.Hast.Mikrbyl.Uzm.Dr Turhan Togan ise " Yerli ve milli aşımızı hastanemizde uygulamaya başladık, tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile randevularını alarak aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Vekilimize yerli aşımızın bol antikor üretmesini diliyorum" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı

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Milletvekili, AK Parti, TURKOVAC, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan,Turkovac aşısı yaptırdı - Son Dakika


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