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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' Projesiyle Vatandaşların Fikirlerini Alacak - Son Dakika
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Yerel

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' Projesiyle Vatandaşların Fikirlerini Alacak

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, \'Benim Şehrim Benim Fikrim\' Projesiyle Vatandaşların Fikirlerini Alacak

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' projesi ile tüm vatandaşların proje fikirlerini alacak. Vatandaşların sürdürebilir bir kent için söz sahibi olacağı projeyle ortaya çıkan değişik fikirlerden uygulanabilir olanlar, değerlendirildikten sonra hayata geçirilecek.

01.02.2024 14:04  Güncelleme: 14:13
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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' projesi ile tüm vatandaşların proje fikirlerini alacak. Vatandaşların sürdürebilir bir kent için söz sahibi olacağı projeyle ortaya çıkan değişik fikirlerden uygulanabilir olanlar, değerlendirildikten sonra hayata geçirilecek.

Kenti ortak akıl ile yönetmeye büyük önem veren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' Projesi ile tüm vatandaşların proje fikirlerini alacak. Vatandaşların sürdürebilir bir kent için söz sahibi olacağı projeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir'deki tüm kesimlerin şehirle alakalı fikirlerini yerel yönetime iletebileceği 'Benim Şehrim Benim Fikrim' Projesini bugünden itibaren hayata geçirdiklerini açıkladı.

"Şehrimize son derece faydalı olacağına inandığımız bu projede çok güzel işler yapacağız" diyen Savran, www.mehmetsavran.com.tr adresinden veya https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfJqQAgQUolk1uBs4yOkYgAB6kXhLGzV7kHLoNQcxRuW7ZDA/viewform linkini tıklayarak vatandaşların Nevşehir ile ilgili projelerini kendisine iletebileceğini kaydetti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' Projesiyle Vatandaşların Fikirlerini Alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran, 'Benim Şehrim Benim Fikrim' Projesiyle Vatandaşların Fikirlerini Alacak - Son Dakika
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