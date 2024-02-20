AK Parti\'nin Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan Seçim Çalışmalarına Başladı

AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, seçim çalışmalarına başlangıç yaptı.
Şenköy ve Bağcılar Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Kaplan, davul zurna eşliğinde ve meşalelerle karşılandı. Şenköy ve Bağcılar Mahallesinde yüzlerce destekçisiyle bir araya gelen Kaplan, Koçarlı'ya ivme kazandıracak projelerini açıklayarak, yeniden destek istedi. Şenköy ve Bağcılar Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmada, Başkan adayı Nedim Kaplan, "Gerçek belediyecilik için yeniden hazırız, kararlıyız" mesajı verdi.
Destekçileriyle birlikte yerel seçim yolculuğuna başlayan Kaplan, halkın teveccühünü kazanmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaplan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, mahallelerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sunuyor. Cumhur İttifakının AK Partili Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan, yaptığı açıklamada, "1 Nisan 2019'da başladığımız 5 yıllık görev süremizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Siz değerli Koçarlı halkının teveccühü, Cumhur İttifakı birlik ve beraberliği ile göreve geldiğimiz günden bu yana söz verdiğimiz gibi 'Tevazu, Samimiyet ve Gayret' ile 30 yıllık hizmet hasretine son verdik. Yapılamaz denilenleri bir bir yaptık ve olmaz denilenleri oldurduk. Durmadan, yorulmadan verdiğimiz sözlerin peşinde koştuk. Gerçek Belediyecilik olan Ak Belediyecilik imzasını Koçarlı'ya atmış olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.
2019 yerel seçimlerinde 32 proje ile yola çıkan Cumhur İttifakı Başkan Adayı Nedim Kaplan, 5 yıl içerisinde yüzden fazla proje hayata geçirerek Koçarlı'yı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirdi. Yerel seçimleri için ise yine 32 başlık altında projelerini açıklayan Kaplan, "Cumhur İttifakı olarak Koçarlımıza sözümüz olsun; 5 yıl önce yola çıkarken '32 Başlık' altında topladığımız projelerimizin tamamını ve daha fazlasını da bu dönem içerisinde gerçekleştirdik. Alnımızın akıyla yine 32 başlık altında yepyeni projelerle huzurunuza geldik. Yine yeniden söz veriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha fazlası için hükümetimizin tam desteği ile gece gündüz demeden Koçarlımızı hep birlikte hep ileri, daha ileri taşımaya hazırız kararlıyız" dedi.
Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan konuşmasında ayrıca, "İlçemize gelir getirecek projelerimizi artıracak, istihdamı sağlayacak ve Koçarlımıza yeni dönemde de rahat bir nefes aldıracağız. Gençlerimize yönelik kültürel ve sportif faaliyetlerle de Koçarlı'nın geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. Koçarlı'da bu dönem tarihi ve kültürel zenginliklerde çığır açacağız. Geçmiş hizmetlerimiz geleceğimizin teminatı olsun" diye konuştu.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a da Koçarlı'ya yapmış olduğu hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür eden Kaplan, " İnşallah Koçarlı'da ben şahsım Nedim Kaplan, Büyükşehir'de de AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Savaş ile birlikte Aydın'a ve Koçarlı'ya hizmet edeceğiz. 31 Mart seçimlerinin ilimize ilçemize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan Seçim Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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