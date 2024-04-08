AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı'nın İş Yerine Silahlı Saldırı

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ERKAN KARACA

Çorum'da AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday'ın iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kiday, "Görüldüğü gibi dükkanımı kurşunladılar. İşyerimi kurşunladılar. Bunlar hiç hoş olaylar değil. Biz devletimizi seviyoruz. Devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Bizim devletimiz çok büyük bir devlettir. Gereğini yapacağından adım kadar eminim" dedi.

Remzi Torun'un MHP'ye karşı 13 oy farkla seçimleri kazanmasının ardından; MHP geçersiz oyların sayımı için yaptığı başvurular sonucunada ret kararı almış ve ilçe belediye binası önünde gerginlik yaşanmıştı. Yaşananların ardından, AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday'ın iş yerine dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İş yerine düzenlenen saldırı sonrasında AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kiday'ın akrabalarına ait olan bağ evleri de yakılarak kundaklandı.

AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanı Ömer Kiday iş yeri önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Milletin iradesi başımızın tacıdır. Hepimizin bildiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye seçimlere gitti. Bizde Uğurludağ olarak seçimlere gittik, sandıklara gittik. Seçimin sonucunda AK Parti adayımız Remzi Torun seçimi 13 farkla kazandı. Bize en yakın oy alan diğer aday seçimin sonucuna itiraz etmiştir. En son Yüksek Seçim Kurulu itiraza ret cevabı vererek son noktayı koymuştur. Birtakım vatandaşlar, bu seçimin sonucunu hazmedemeyen birtakım vatandaşlar sokaklara çıkarak lastik yakmalar, belediye binasını basmalar, vatandaşı tehdit etmeler... En sonda görüldüğü gibi dükkanımı kurşunladılar. İşyerimi kurşunladılar. Bunlar hiç hoş olaylar değil. Biz devletimizi seviyoruz. Devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Bizim devletimiz çok büyük bir devlettir. Gereğini yapacağından adım kadar eminim. Uğurludağlılar olarak aynı memleketin çocuklarıyız. Bu tür olaylar kimselere fayda sağlamaz. Yarın yine herkes yüz yüze bakacak. Aynı yerlerde oturacağız. Cenazelerimiz, düğünlerimiz aynı. Hepimiz yüz yüze bakacağız. Uğurludağ'daki sağduyulu vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Uğurludağlı hemşerilerimi sükunete davet ediyorum. Bu tür olayların sokaklarda bağırıp çağırmanın olay yaratmanın birilerini tehdit etmenin, kimseye faydası olmaz. Kimseye iyilik getirmez. Tüm Uğurludağlı hemşerilerimi sükunete ve sağduyuya davet ediyorum."