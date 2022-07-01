AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Gençlik Hizmetleri Bölge Koordinatörü Tilaver'den Osmaneli ziyareti

Bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Gençlik Hizmetleri Bölge Koordinatörü Yıldırım Tilaver Osmaneli ilçesini de ziyaret etti.

Tilaver, Osmaneli ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ardından ilçedeki tarihi konaklar ve tesisleri gezen Yıldırım Tilaver, "Belediyemizin gençlere yönelik politikalarını değerlendiren ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoağan'ın gençler üzerindeki projelere verdiği önemi destekleri ifade eden koordinatörümüze ziyaretleri ve önerileri, projelerimize destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK