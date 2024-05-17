AK Partili Ayhan Gider: Vatandaş icraat görmek ister - Son Dakika
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Yerel

AK Partili Ayhan Gider: Vatandaş icraat görmek ister

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, vatandaşların icraat görmek istediğini belirtti. Gider, seçim sonrası kazananların icra makamları olduğunu ve vatandaşların şikayet dinlemek yerine icraat görmek istediğini vurguladı.

17.05.2024 22:34
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AK Partili Ayhan Gider: "Vatandaş icraat görmek ister"

ÇANAKKALE - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Buluşmada muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Milletvekili Gider, "Seçimi kaybetmek kolaydır. Bir sürü laf söylersiniz. Ama kazandıktan sonra bu saatten sonra hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. Çünkü kazanılan yerler icra makamlarıdır. Şikayet makamları değildir. Vatandaş şikayet dinlemek istemez. Vatandaş icraat görmek ister" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir otelde düzenlenen programda merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa Çanakkale Muhtarlar Derneği Başkanı Ufuk Göçoğlu, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nejat Önder ve AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş katıldı.

Buluşmada muhtarlara bir konuşma yapan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Muhtarlık onurlu ve keyifli bir görevdir. Zaten bu keyifler de onurlar da zorlukla doğru orantılıdır. Yani bir işi ne kadar zor yapıyorsanız, o kadar da keyif alırısınız. O kadar gurur duyarsınız. En rahat icraat ortaya koyduğunuz, işte bunu ben yaptım, ben olmasaydım köyümde mahallemde bu olmazdı, diyebileceğiniz bir görev muhtarlık. Allah hepinizin gücünü yüksek eylesin. Sizlere de kolaylık versin. Yerel seçimde farklı bir sonuç aldık Türkiye çapında. Bunun sebeplerini, sonuçlarını biz değerlendiririz. Yorumunu yaparız. 1946'dan beri Demokrat Parti geleneğinden beri bir yaklaşım olarak, bir parti olarak alınan bu sonuçlar bize sadece kendimizi test etmemizi, kendimizi sorgulamamızı söyler. Yoksa aldığımız sonuçtan dolayı vatandaşı suçlama, farklı yorumlar yapma bizim geleneğimizde yoktur. Çünkü bizim için sandık esastır, kutsaldır. Vatandaşın ne dediği önemlidir. Dolayısıyla bu seçimlerin bir tek sonucu vardır. O da bizim kendimizi tekrar değerlendirmemiz, vatandaşımızın tekrar ne istediğini görmek için tekrar çaba sarf etmemiz. Bunun dışında söylenen her şey lafı güzaftır. Bu anlamda seçilen herkese başarılar diliyorum, sadece muhtarlarımıza değil. Çünkü alınan görevler zor görevlerdir. Seçimi kaybetmek kolaydır. Bir sürü laf söylersiniz. Ama kazandıktan sonra bu saatten sonra hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. Çünkü kazanılan yerler icra makamlarıdır. Şikayet makamları değildir. Vatandaş şikayet dinlemek istemez. Vatandaş icraat görmek ister. Dolayısıyla hem sizler hem seçilen tüm arkadaşlarımızın bu saatten sonraki görevi bulundukları yere çok daha fazla hizmet etmek. Çok daha güzel işler ortaya koymaktır" dedi.

'AK Parti ile birlikte yürümekten keyif alıyor'

Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimlerinde partilerine göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ederek, şükranlarını sunan Milletvekili Gider, Çünkü o sonuçlar bizlere gösteriyor ki Nejat Başkan gerek İl Genel Meclisinde gerek İl Genel Meclisi Başkanlığında güzel işler yapmış muhtarlarımızın gönlüne girmiş bu bir. Daha da önemlisi herkes iktidarla birlikte yürümekten, AK Parti ile birlikte yürümekten keyif alıyor. Hizmet için hep birlikte olma iradesi gösteriyor diye okudum ben o sonuçları. Çünkü hükümet yerinde devam ediyor. Ülkemiz yarınlara, Türkiye Yüzyılında emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Bunda da biz sizlerle muhtarlarımızla birlikte olmaktan, birlikte yol yürümekten keyif alıyoruz. Zaten AK Parti iktidarı döneminde muhtarlarla ilgili yaptıklarımızla bunun en güzel göstergesidir, en güzel söylenme şeklidir, diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Milletvekili Gider, konuşmasının ardından muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Partili Ayhan Gider: Vatandaş icraat görmek ister - Son Dakika

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