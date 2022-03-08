Akay: "Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak" - Son Dakika
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Akay: "Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak"

08.03.2022 11:40
Akay: "Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak"

Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, önümüzdeki yılların kadın emeğinin ve gücünün yükseldiği yıllar olacağını belirterek, "Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak" dedi.

Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, önümüzdeki yılların kadın emeğinin ve gücünün yükseldiği yıllar olacağını belirterek, "Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak" dedi.

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Günay Şahin'in girişimci kadınlarla birlikte yaşama geçirmek istediği projenin toplantısı Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde (SEYTİM) gerçekleştirildi.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve ile birlikte Yeşilyurt Mahallesinin girişimci kadınlarıyla bir araya gelen Başkan Akif Kemal Akay, tüm kadınların gerçek birer emekçi olduğunu vurguladı. "Emekçi olmayan kadın yoktur" diyen Akay, kadınların birçok mesleğin uygulamalarını günlük yaşam içerisinde yaptığına işaret etti. Akay, "Kesinlikle inanıyorum ki, önümüzdeki yıllar kadın emeğinin ve gücünün yükseldiği, kadın emeğiyle üretilenlerin değerlendirildiği yıllar olacak. Dünyanın da şiddetle buna ihtiyacı var" diye konuştu.

"Kadın emeği değerlendirilmiyor"

Kadınların evinde koşullar ne olursa olsun çocukların karnını bir şekilde doyuran, aile bireylerinin hastalık hallerinde hemşirelik, hasta bakıcılık yapan, okul sonrası çocukların öğretmenlik görevini gönüllü olarak üstlenen gerçek emekçiler olduğunu belirten Başkan Akay, "Bugün ülkemiz de dünya da ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor ve emekçi kadınlar günlük işlerinin dışında da üretiyor ama o emek ne yazık gerçek anlamda değerlendirilmiyor ve karşılığını almıyor. Seyhan Belediyesi olarak bizim önümüzdeki dönemde kadın emeğiyle üretilenlere değer kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğru bir planlama sürecine ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Akay, "Dünyanın pek çok yerinde kadın emeğiyle üretilenlerin değeri çok yüksek ancak bizim kadınımızın emeği maalesef hat ettiği gibi değerlendirilmiyor. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğümüz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Seyhan Belediyesi olarak bizim de görevimiz, bundan sonra sizin yaptıklarınızı mümkün olduğu kadar en doğru, yararlı ve en değer kazanır şekilde pazarlamanıza yardımcı olmak" şeklinde konuştu.

"Birlikte başaracağız"

Kadın Dayanışma Merkezi ve SEYMER'lerin kadın emeğinin değerlendirilmesi konusunda örnek çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Akay, "Gerçek birer emekçi olan kadınların üretimlerinin değer kazanması için desteklerimizi sürdüreceğiz ve birlikte başaracağımıza inanıyorum" diyerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, katılımcı kadınları kooperatifçilik ve e-ticaret konularında bilgilendirdi.

Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis, akşam da Seyhan Belediyesinin emekçi kadınlarının 8 Mart kutlamasına ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Başkan Akay, kadın emekçilere karanfil vererek Emekçi Kadınlar Gününü kutlayıp, emeklerinden dolayı kadınlara teşekkür etti. - ADANA

Akay: Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak
Akay: Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akay: 'Dünya kadınların üretkenliği ile daha yaşanılır olacak' - Son Dakika


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