Akay: "Seyhan'da kimse kışı sokakta geçirmeyecek" - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, kış döneminde barınma imkanı olmayan vatandaşlara kapılarını açtı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Seyhan'da hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri "Kapımız Açık" sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayla kış aylarının zor koşullarını hafifletebilmek için Adana'daki evsiz insanlara barınma, sıcak yemek, sağlık taraması, kişisel bakım hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 0322 432 43 74 nolu hattına gelen ihbarlar doğrultusunda sokakta yaşadığı tespit edilen kişi ve aileler otele yerleştirilerek, soğuk kış aylarını sıcak bir yuva ortamında geçirmeleri sağlanıyor.

Günde üç öğün sıcak yemek desteği verilen evsiz yurttaşlar düzenli olarak sağlık taramasından geçirilerek, sağlık sorunu yaşayanlara ücretsiz tedavi olanağı sağlanıyor.

Evsiz yurttaşların kışlık kıyafet ihtiyacı da Seyhan Dikimevi aracılığıyla karşılanırken, düzenli olarak kişisel bakım hizmetleri de yine Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından sunuluyor.

Kimsesiz ve sokakta yaşayan yurttaşlara sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Akay, Adanalılara çağrıda bulundu. Akay, "Sokakta yaşayan yurttaşlarımıza sahip çıkmak belediyecilik anlayışımızın temel noktalarından biri. Hemşehrilerimiz barınma olanağı olmadığı için sokakta yaşayan kişi ve aileleri 0322 432 43 74 nolu telefonumuzdan bize bildirebilir. Gelen her başvuruyu hızlıca değerlendirip soğuk kış aylarının zor koşullarını hafifletmeye çalışıyoruz. Seyhan'da hiç kimse sahipsiz değil. Bu zor günleri birlikte, dayanışma içinde, paylaşarak aşacağız" diye konuştu. - ADANA