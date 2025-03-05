Akçaabat'ta İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği - Son Dakika
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Akçaabat'ta İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

Akçaabat\'ta İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

Akçaabat Belediyesi, Ramazan ayında her akşam ihtiyaç sahipleri için iftar organizasyonları düzenliyor. Başkan Osman Nuri Ekim, bu etkinliklerin yardımlaşmanın önemini vurguladığını belirtti.

05.03.2025 12:46  Güncelleme: 12:55
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Akçaabat Belediyesi, Ramazan ayında her akşam düzenlediği iftar organizasyonlarıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Yaylacık Sahil Camii Onarma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ile ortaklaşa kurulan iftar çadırında, hijyenik bir ortamda hazırlanan yemeklerle yaklaşık bin kişi bir araya geliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, iftar organizasyonunun önemine dikkat çekerek, "Ramazan, sadece bir oruç ayı değil kalplerin bir araya geldiği, yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zamandır. Bu mübarek ayda, birbirimize daha çok kenetlenmeli ve yardımlaşma duygusunu daha derinlemesine hissetmeliyiz. Akçaabat'ta sadece oruç açmakla kalmıyor, aynı zamanda birbirimize yardım ederek gönülleri ferahlatıyoruz. Belediyemiz, Yaylacık Sahil Camii Onarma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ile işbirliği yaparak iftar sofralarını büyütmeye devam ediyoruz. Bu çaba, hemşehrilerimiz arasında bir kardeşlik bağı oluşturuyor. Bizde belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendireceğiz." dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akçaabat'ta İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği - Son Dakika

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