Akçaabat\'ta İhtiyaç Sahiplerine İftar Desteği

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Akçaabat Belediyesi, Ramazan ayında her akşam düzenlediği iftar organizasyonlarıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Yaylacık Sahil Camii Onarma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ile ortaklaşa kurulan iftar çadırında, hijyenik bir ortamda hazırlanan yemeklerle yaklaşık bin kişi bir araya geliyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, iftar organizasyonunun önemine dikkat çekerek, "Ramazan, sadece bir oruç ayı değil kalplerin bir araya geldiği, yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zamandır. Bu mübarek ayda, birbirimize daha çok kenetlenmeli ve yardımlaşma duygusunu daha derinlemesine hissetmeliyiz. Akçaabat'ta sadece oruç açmakla kalmıyor, aynı zamanda birbirimize yardım ederek gönülleri ferahlatıyoruz. Belediyemiz, Yaylacık Sahil Camii Onarma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ile işbirliği yaparak iftar sofralarını büyütmeye devam ediyoruz. Bu çaba, hemşehrilerimiz arasında bir kardeşlik bağı oluşturuyor. Bizde belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek, Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendireceğiz." dedi. - TRABZON