Dörtyol-Akpınar-Erikli ulaşım bağlantısını güçlendiren köprüde sona gelindi - Son Dakika
Dörtyol-Akpınar-Erikli ulaşım bağlantısını güçlendiren köprüde sona gelindi

Dörtyol-Akpınar-Erikli ulaşım bağlantısını güçlendiren köprüde sona gelindi
15.04.2026 09:17  Güncelleme: 09:19
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Dörtyol, Akpınar ve Erikli mahalleleri arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak köprünün yapım çalışmaları sona yaklaşıyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen projede son düzenlemeler yapılırken, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, köprünün tamamlanmasının önemini vurguladı ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Dörtyol, Akpınar ve Erikli mahalleleri arası ulaşımı kolaylaştıracak köprüde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen köprüde son düzenlemeler yapılırken, tamamlanma aşamasına gelen köprünün kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin ulaşım ağını güçlendiren her yatırımın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Ekim "Dörtyol, Akpınar ve Erikli mahallelerimize ulaşımı sağlayan bu önemli köprünün tamamlanma aşamasına gelmiş olması bizleri son derece memnun etti. İlçemizin her noktasında ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yürütülen bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akçaabat Belediyesi olarak bizler de sürecin her aşamasını yakından takip ederek hemşehrilerimizin bu hizmete en kısa sürede kavuşması için gerekli koordinasyonu sağlamaya devam ediyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Akpınar, Dörtyol, Trabzon, Erikli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dörtyol-Akpınar-Erikli ulaşım bağlantısını güçlendiren köprüde sona gelindi - Son Dakika

SON DAKİKA: Dörtyol-Akpınar-Erikli ulaşım bağlantısını güçlendiren köprüde sona gelindi - Son Dakika
