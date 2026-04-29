Akçaabat\'ta üreticilere 25 bin sebze fidesi dağıtıldı

Trabzon'un Akçaabat Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla üretilen sebze fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Akçaabat Belediyesi'ne ait Bitki Üretim Tesisi'nde, tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen üretim süreci her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tesiste üretilen 10 bin adet sebze fidesi ile başlayan destek süreci, bu yıl kapasite artırılarak daha geniş bir üretici kitlesine ulaştırıldı. Gerçekleştirilen dağıtım programı kapsamında, serası bulunan çiftçilere 10 bin adet domates ve 15 bin adet salatalık olmak üzere toplam 25 bin adet sebze fidesi teslim edildi. Mayıs ayı sonu itibarıyla vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan 75 bin adet domates, biber ve salatalık fidesinin üretiminin sürdüğü, yıl içerisinde ise marul fidesi üretiminin de planlandığı bildirildi.

Fide dağıtım töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üretimin ve tarımın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ekim "Belediye olarak sadece şehir merkezinde değil, kırsal mahallelerimizde de üretimi destekleyen projelere büyük önem veriyoruz. Bitki Üretim Tesisimizde tamamen kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz fideleri çiftçilerimize ulaştırarak onların yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

Temel gayemiz, belediyemizin üretim gücünü çiftçimizin hizmetine sunarak girdi maliyetlerini azaltmak ve bölgemizde tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaktır. Üreten çiftçimiz güçlendikçe Akçaabat'ımızın ekonomisi de güçlenecektir" dedi.

Fide desteğinden yararlanan üreticiler, Akçaabat Belediyesi'nin sağladığı desteklerin üretime büyük katkı sunduğunu belirterek Başkan Osman Nuri Ekim'e teşekkür etti. - TRABZON