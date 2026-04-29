Akçaabat\'ta üreticilere 25 bin sebze fidesi dağıtıldı

29.04.2026 15:54  Güncelleme: 15:55
Trabzon'un Akçaabat Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla üretilen sebze fideleri çiftçilere dağıtıldı.

Akçaabat Belediyesi'ne ait Bitki Üretim Tesisi'nde, tamamen belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen üretim süreci her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tesiste üretilen 10 bin adet sebze fidesi ile başlayan destek süreci, bu yıl kapasite artırılarak daha geniş bir üretici kitlesine ulaştırıldı. Gerçekleştirilen dağıtım programı kapsamında, serası bulunan çiftçilere 10 bin adet domates ve 15 bin adet salatalık olmak üzere toplam 25 bin adet sebze fidesi teslim edildi. Mayıs ayı sonu itibarıyla vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan 75 bin adet domates, biber ve salatalık fidesinin üretiminin sürdüğü, yıl içerisinde ise marul fidesi üretiminin de planlandığı bildirildi.

Fide dağıtım töreninde konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, üretimin ve tarımın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Ekim "Belediye olarak sadece şehir merkezinde değil, kırsal mahallelerimizde de üretimi destekleyen projelere büyük önem veriyoruz. Bitki Üretim Tesisimizde tamamen kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz fideleri çiftçilerimize ulaştırarak onların yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz.

Temel gayemiz, belediyemizin üretim gücünü çiftçimizin hizmetine sunarak girdi maliyetlerini azaltmak ve bölgemizde tarımsal faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaktır. Üreten çiftçimiz güçlendikçe Akçaabat'ımızın ekonomisi de güçlenecektir" dedi.

Fide desteğinden yararlanan üreticiler, Akçaabat Belediyesi'nin sağladığı desteklerin üretime büyük katkı sunduğunu belirterek Başkan Osman Nuri Ekim'e teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı 3. Charles’ı resmi törenle karşıladı ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Kralı 3. Charles'ı resmi törenle karşıladı
Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu Sohbet masasına düşen davetsiz misafir kısa süreli paniğe neden oldu
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı
Adem Soytekin’den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet
Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü Kimlik çıkarmak için parmak izi verdi, 19 yıllık cinayet çözüldü
Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı Trump’tan Kral Charles’ı gülümseten itiraf: Annem ona aşıktı

16:05
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
15:51
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor
Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
