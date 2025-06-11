Akçaabat\'ta Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

El emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinliğe Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Bölge Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ve Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve çok sayıda misafirler de katıldı.

Sergide kursiyerlerin emeklerini yerinde inceleyen Başkan Osman Nuri Ekim, serginin sadece bir sanat buluşması değil; aynı zamanda sabrın, emeğin, öğrenmenin ve üretmenin sahnesi olduğunu vurguladı. Konuşmasında kadın emeğine dikkat çeken Başkan Ekim, "Bu kurslar hem bireysel gelişim sağlıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor. Belediye olarak kadınlarımızın yanında olmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında önemli bir müjdeyi paylaşan Başkan Ekim, seçim vaatlerinden biri olan küresel ürün satış pazarının bu dönem hayata geçirileceğini belirtti. Kursiyerlerin el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri modern ve ferah bir satış alanının Akçaabat'a kazandırılacağını ifade etti. - TRABZON