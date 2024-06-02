Akçakoca Belediyesi\'nin borcu 360 milyon TL\'yi buldu

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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den CHP'ye geçen Akçakoca Belediyesi'nin borcu açıklandı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 15 Nisan tarihi itibarıyla devraldıkları borcun gelmeye devam eden faturalar nedeniyle 360 milyon TL'yi bulacağını belirtti.

Düzce'nin 25 bin 600 nüfuslu Akçakoca'da 31 Mart yerel seçimlerinde belediye yönetimi MHP'den CHP'ye geçti. Devraldıkları borcu açıklayan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 337 milyon lira olan toplam borcun gelmeye devam eden faturalar nedeniyle 350-360 milyon lirayı bulacağını söyledi.

Başkan Albayrak, 337 milyon dolayında olan mevcut borç içerisinde belediye şirketi olan ABİTAŞ A.Ş'nin toplam borcunun 38 milyon lira dolayında olduğunu söyledi.

Fatura edilmemiş yeni faturaları fark ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Albayrak, bu faturaların da maliyete eklenmesiyle toplam belediye borcunun 350-360 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Başkan Fikret Albayrak, ayrıca belediyenin personel sayısında 200 fazlalık olduğunu kaydederek, ilerleyen günlerde personel yapılanmasının net bir şekilde açıklanacağını belirtti.