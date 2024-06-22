Akçakoca\'da Denize Girmek Yasaklandı

Yerel

Polis memurunu şehit eden çeteye operasyon! Baskın yapılan evden neler çıktı neler

Benzin ve motorinde ertelenen zamma da zam yapıldı

HABER: TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Karareniz'e açılan kapısı Akçakoca'da 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 22.06.2024-23.06.2024 tarihleri arasında ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

Karadeniz sahillerinde dalgaların oluşması nedeniyle kumsallar boş kaldı. Cankurtaran ekipleri tarafından megafon aracılığı ile vatandaşlara denize girmemeleri konusunda sık sık uyarılar yapıldı.