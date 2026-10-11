Akçakoca'da kafe işleten Şengün, kursta keşfettiği nakışta ustalık belgesi aldı - Son Dakika
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Akçakoca'da kafe işleten Şengün, kursta keşfettiği nakışta ustalık belgesi aldı

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Akçakoca\'da kafe işleten Şengün, kursta keşfettiği nakışta ustalık belgesi aldı
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Akçakoca'da kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, Halk Eğitim kursunda keşfettiği nakışı kahve konseptiyle birleştiriyor. Kursun ardından ustalık belgesi alan Şengün, nakışın ev ekonomisine doğrudan katkı sağlamadığını, masraflarını karşıladığını söyledi.

Düzce Tarihi Mahalle Pazarı'nda butik kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursla keşfettiği nakış yeteneğini farklı tasarımlara taşıdı. Nakışı kahve konseptiyle bir araya getiren Şengün, iğne ve iplikle kişiye özel çalışmalar hazırlıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Tarihi Mahalle Pazarı'nda butik kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, nakış sanatına olan ilgisini aldığı eğitimle keşfetti. Daha önce iğne ve iplikle herhangi bir çalışma yapmadığını belirten Şengün, Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı kursun ardından nakışı hayatının bir parçası haline getirdi. Kafesinde kahve kültürü ile el emeği nakış çalışmalarını bir araya getiren Şengün, tablolardan kıyafetlere, örtülerden kişiye özel tasarımlara kadar farklı ürünler ortaya çıkarıyor.

"Yeteneğimin olduğunu kursta keşfettim"

Nakışla tanışma sürecini anlatan Şengün, "Halk eğitim kursuna başvurmadan önce iğne ve iplik ile ilgili hiçbir yeteneğimin olduğunu bilmiyordum ama bu kursa başladıktan sonra bu konu ile ilgili hem ilgimin hem de merakımın hem de yeteneğimin olduğunu keşfettim. Bu doğrultuda çevremdeki insanlara küçük hediyelik tablolar yaptım" dedi.

Nakışı farklı alanlara taşıdı

Çalışmalarını yalnızca tabloyla sınırlandırmadığını belirten Şengün, nakışı farklı konsept ve ürünlerle bir araya getirdiğini söyledi. Şengün, "Nakışı farklı konseptlerde, farklı düşüncelere girip birleştirdim. Farklı yerlerde kullanıyorum, sadece tablo olarak çalışmalar yapmıyorum. Herhangi bir kişinin üzerindeki penyeye o an ne düşünüyorsam onu tasarlayıp uygulayabilirim. Farklı bir örtünün üzerine çalışabilirim. İğne ve iplik ile insanlar isterlerse çok güzel yol alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Katıldığı kursun ardından ustalık belgesi de aldığını dile getiren Şengün, nakış konusunda eğitim verebilecek seviyeye ulaştığını ifade etti. Şengün, "Bu kursun tamamında ustalık belgesi aldım. Nakışla ilgili bir eğitim de verebiliyorum" diye konuştu.

Nakış çalışmalarının şu aşamada ev ekonomisine doğrudan bir katkı sağlamadığını ancak malzeme masraflarını karşılayabildiğini belirten Şengün, temel amacının üretmek ve nakışı insanlara sevdirmek olduğunu söyledi. Şengün, "Ev ekonomisine de katkı veren bir durum yok ama malzemelerimin karşılığını görebiliyorum. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara da nakışı sevdirmeye çalışıyorum. Söylediğim gibi iğne ve ipliğiniz varsa çok güzel tasarımlar yapılabiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
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