Akçakoca'da yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı - Son Dakika
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Akçakoca'da yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan Bezirgan Köprüsü, 5 yıl geçmesine rağmen hala yapılmadı. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, köprünün bir an önce yapılması gerektiğini belirterek yetkililere seslendi.

19.07.2024 10:05
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Uğurlu köyü mevkisinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yıkılan Bezirgan Köprüsü'nün 5 yıl geçmesine rağmen hala yapılmamasına tepki gösterdi. Abanoz, "Bu ihaleyi o firmaya veren yetkililere sesleniyoruz. Bu köprünün yarattığı mağduriyeti bir an önce giderilmesi gerekiyor" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Uğurlu köyü mevkisinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği bölgede yıkılan, Sakarya ile Düzce ilini birbirine bağlayan Bezirgan Köprüsü, felaketten 5 yıl geçmesine rağmen halen yapılamadı. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve yönetimi bölgede basın açıklaması yaptı. Abanoz, şunları söyledi:

"2019 yılında yaşanan sel felaketinde uğurlu bezirgan bölgesindeki Sakarya ili ile Düzce ilini birbirine bağlayan köprü maalesef yıkıldı, ama gelin görün ki her sene dediğimiz gibi bu senede köprü için herhangi bir gelişme yok. Fındık hasadı başladı, köylüler karşıya tarlalarına gidecekler, gördüğünüz gibi köylü su debisinin yüksek olmasına rağmen traktörü ile belki de canı pahasına karşıya geçmeye çalışıyor. Yağacak yağmurlardan sonra bu köprü yapılamaz, şimdi tam zamanı. Bu köprünün yapılması gerekirken maalesef ortada bir şey yok. Her seferinde hatırlatıyoruz. Bu ihaleyi alan firmaya tekrar söylüyoruz. Bu ihaleyi o firmaya veren yetkililere sesleniyoruz. Bu köprünün yarattığı mağduriyeti bir an önce giderilmesi gerekiyor. AK Parti milletvekillerine sesleniyorum, her kimle ne iş birliği yaptıysanız, bir an önce uğurlu köylüsünün bu mağduriyetini gideriniz, canlar kaybettik yeni canlar kaybetmeyelim."

Akçakoca\'da yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçakoca'da yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçakoca'da yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmadı - Son Dakika
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