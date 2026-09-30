Akçakoca Kaymakamı Uzan, Esmahanım'da su baskınından etkilenen aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Akçakoca Kaymakamı Uzan, Esmahanım'da su baskınından etkilenen aileleri ziyaret etti

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Akçakoca Kaymakamı Uzan, Esmahanım\'da su baskınından etkilenen aileleri ziyaret etti
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Düzce Akçakoca Esmahanım köyünde su baskınları ve yağışın yol açtığı olumsuzluklar yerinde incelendi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, etkilenen ailelere geçmiş olsun diledi; incelemelere Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Necmi Acar eşlik etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde yaşanan su baskınları ve yağışın neden olduğu olumsuzluklar yerinde incelendi.

Aşırı yağışlardan Akçakoca ilçesinde köylerde etkilendi. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, yağış sonrası Esmahanım Köyü'nü ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Köydeki mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uzan, su baskınlarından etkilenen aileleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede yürütülen çalışmaların durumunu değerlendiren Uzan'a incelemeleri sırasında Jandarma Komutanı Yüzbaşı Veli Aktaş ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Necmi Acar eşlik etti.

Yetkililer, yağışların ardından oluşan olumsuzlukların giderilmesi ve bölgede gerekli çalışmaların sürdürülmesi için incelemelerini devam ettirdi.

Kaynak: İHA
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