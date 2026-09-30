Akçakoca Kaymakamı Uzan, fırtına sonrası zarar gören barınak ve teknelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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Akçakoca Kaymakamı Uzan, fırtına sonrası zarar gören barınak ve teknelerde inceleme yaptı

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Akçakoca Kaymakamı Uzan, fırtına sonrası zarar gören barınak ve teknelerde inceleme yaptı
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Düzce Akçakoca'da şiddetli yağış ve fırtına sonrası Balıkçı Barınağı'nda inceleme yapıldı. Kaymakam Hacı Arslan Uzan zarar gören tekneleri ve barınağı yerinde inceledi; benzer sorunlara karşı alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Balıkçı Barınağı'nda inceleme yapıldı. Kaymakam Hacı Arslan Uzan, zarar gören tekneleri ve barınaktaki mevcut durumu yerinde inceledi.

Akçakoca'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Balıkçı Barınağı'nda da olumsuzluklara neden oldu. Fırtınanın ardından bölgede saha incelemesi gerçekleştirilerek barınak ve teknelerin durumu değerlendirildi. Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, fırtınadan zarar gören tekneleri ve Balıkçı Barınağı'nı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeye İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Emine Gürbulak, Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri de katıldı.

Gerçekleştirilen saha taramasında, fırtınanın barınak ve tekneler üzerindeki etkileri detaylı şekilde ele alındı. İncelemede ayrıca benzer olumsuzlukların yeniden yaşanmaması amacıyla alınabilecek tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Akçakoca Kaymakamı Uzan, fırtına sonrası zarar gören barınak ve teknelerde inceleme yaptı - Son Dakika
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