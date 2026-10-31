Akçakoca Kaymakamı Uzan, Küpler köyünde vatandaşların taleplerini dinledi

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köyde gerçekleştirilen incelemelerde devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Ziyarette görüş alışverişiyle köyün öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.