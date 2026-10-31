Akçakoca Kaymakamı Uzan, Küpler köyünde vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Akçakoca Kaymakamı Uzan, Küpler köyünde vatandaşların taleplerini dinledi

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Akçakoca Kaymakamı Uzan, Küpler köyünde vatandaşların taleplerini dinledi
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Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. İncelemelerde devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alınarak köyün öncelikli ihtiyaçları görüşüldü.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köyde gerçekleştirilen incelemelerde devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Ziyarette görüş alışverişiyle köyün öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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