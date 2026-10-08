Akçakoca Kaymakamı Uzan, Melenağzı'da mahmuz çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Akçakoca Kaymakamı Uzan, Melenağzı'da mahmuz çalışmalarını yerinde inceledi

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Akçakoca Kaymakamı Uzan, Melenağzı\'da mahmuz çalışmalarını yerinde inceledi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Melenağzı Köyü'nde Melen Deresi'ndeki mahmuz yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Uzan, şantiye şefi Recep Tokat'tan bilgi aldı ve köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Melen Deresi'nde devam eden mahmuz yapım çalışmaları yerinde incelendi. Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Melenağzı Köyü'nde devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Kaymakam Uzan, Melen Deresi'nde sürdürülen mahmuz yapım çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma Şantiye Şefi Recep Tokat'tan çalışmaların mevcut durumu ve sahada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bölgede gerçekleştirilen incelemelerde çalışmaların ilerleyişi değerlendirilirken, Melen Deresi'nde yürütülen mahmuz çalışmalarının bölgenin güvenliği ve çevresel düzenlemeler açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kaymakam Uzan vatandaşlarla bir araya geldi

Melenağzı Köyü'ndeki incelemeleri sırasında köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Uzan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Kaynak: İHA
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