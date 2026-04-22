Akçapınar'da Çocuk Şenliği Renkli Anlarla Dolu
Akçapınar'da Çocuk Şenliği Renkli Anlarla Dolu

Akçapınar\'da Çocuk Şenliği Renkli Anlarla Dolu
22.04.2026 09:44
Ula'da düzenlenen şenlikte çocuklar eğlendi, yeteneklerini sergiledi ve geleneksel oyunlar oynadı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi ile Ula Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "Çocuk Şenliği", Akçapınar Mahallesi'nde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençlerin desteğiyle yapılan etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi.

Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan programda, sanat atölyeleri büyük ilgi odağı oldu. Kurulan stantlarda; resim, seramik, boyama ve el sanatları gibi alanlarda yeteneklerini keşfeden minikler, gönüllü ağabey ve ablalarının rehberliğinde üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Sportif faaliyetler ise şenliğe büyük bir enerji kattı. Hazırlanan parkur oyunları, takım yarışmaları ve fiziksel aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar, aynı zamanda takım ruhu ve dayanışma bilincini yerinde deneyimledi.

Teknolojiden uzak, samimi bir atmosferde geçen şenlikte geleneksel oyunlar da unutulmadı. İp atlama, seksek ve mendil kapmaca gibi kültürel mirasımız olan oyunlar, Akçapınar sokaklarında yeniden canlandı. Ailelerin de çocuklarının sevincine ortak olduğu etkinlikte, mahalle sakinleri organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Organizasyonun başarısında büyük pay sahibi olan gönüllü gençlerin özverisi, yetkililer ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimi için hayati önem taşıdığını belirterek, gönüllülük esasıyla yürütülen bu tür projelerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

Akçapınar'daki bu anlamlı gün, çekilen hatıra fotoğrafları ve çocukların yüzündeki tebessümle son bulurken, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akçapınar'da Çocuk Şenliği Renkli Anlarla Dolu - Son Dakika

Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye itiraz var
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye itiraz var
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
SON DAKİKA: Akçapınar'da Çocuk Şenliği Renkli Anlarla Dolu - Son Dakika
