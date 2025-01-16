Akçay Sulak Alanı\'na OSB Projesine Tepkiler Büyüyor

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(İZMİR)- Balıkesir Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na yapılmak istenen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) OSB Projesinin bilirkişi keşfi yapıldı. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen projenin yürütülmesine tepki gösteren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri, bölgenin zarar gördüğünü söyledi. Açıklamada, canlı sulak alan ekosisteminin korunması gerektiği ve imar planlarının iptali edilmesi gerektiği vurgulandı, "Sulak Alan olarak tescillenmesi için su kuşlarının, flamingoların, yılan balıklarının yanında olacağız. Akçay Sulak Alanı yuvamız, yuvamıza dokunma." denildi.

Balıkesir'in Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'nda yapımı planlanan ve bir yandan dolgu faaliyetleri sürdürülen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ne izin veren parselasyon planlarının ve imar planlarının iptali için Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhine açılan davada, keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi.

Keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, yürütmeyi durdurma kararına rağmen yürütülen projenin Akçay sulak alanına zarar verdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'mizin Doğa Derneği, Doğa Araştırmaları, SS Proje Evi Kooperatifi, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği ve iki yurttaşla birlikte 06.09.2021'de açmış olduğu davada keşif ve bilirkişi incelemesinin 3 yıl 4 ay gibi uzun bir süre sonra yapılmış olması ve daha önce de yürütmeyi durdurma kararı verilmemiş olması geri dönüşü oldukça zor sonuçlara yol açmıştır. Nitekim, hukuki süreç devam ederken OSB proje alanında uzun süredir dolgu, sıkıştırma gibi altyapı faaliyetleri yürütülmekte olduğundan 148 hektar olan Akçay Sulak Alanı'nın önemli bir kısmı zarar görmüştür. Üstelik de basında yer alan haberlere göre dolguda kullanılan malzeme, kapanmış bir madenin zehirli atıklarıdır. Keşif alanında kış koşullarında bile yağışlarla yeniden canlanan bitki örtüsü -halen devam eden hafriyat ve maden atıkları dökümüne rağmen- inatla canlı ve yemyeşildi."

"Avukatımız OSB kurulamayacağını yasal dayanakları ile anlattı"

"Akçay Sulak alanı, ev sahipliği yaptığı içinde yüzlerce su kuşu ile birlikte karşıladı mahkeme heyetini. Başka bir dönemde olsa, bölgenin nesli yüksek tükenme tehdidinde olan çok kıymetli yılan balıkları da orada olurdu. Avukatımız Cem Altıparmak, dernek üyelerimiz, diğer davacı kurumların temsilcileri ve yöre halkı ile birlikte keşif alandaydık. Balıkesir Mimarlar Odası temsilcileri de Çıkrıkçı imar planı iptal davası için alandaydı. Avukatımız, keşifte, bu bölgede neden OSB kurulamayacağını yasal dayanakları ile anlattı. Dava açtığımız tarihten bu yana 3 yıl 4 ay içinde Sulak Alanlar Yönetmeliğine tarıma dayalı OSB kurulmasına izin veren düzenlemenin de iptal ettirildiğini, tarım OSB'nin yasal dayanağı kalmadığını söyledi. Akçay Sulak alanı Ekosistem Değerlendirme Raporunu, Danıştay kararını, Balıkesir BB'nin moloz döküm iptal kararını, Enginkent davasının iptal kararlarını da heyete sundu. Sulak alanların öneminden ve neden korunması gerektiğinden bahsederek, söz konusu projeye olan itirazlarımızı dile getirdi. Beyanların ardından hakim ve farklı uzmanlık alanlarından 7 bilirkişiden oluşan bilirkişi heyeti alanın farklı noktalarını dolaştı ve incelemelerde bulundu. Bir taraftan da alanın doldurulmasının devam ettiğine ve alanın tahribine tanıklık eden heyet, umuyoruz ki bizim gibi kuşların da çığlıklarına kulak vererek, canlı sulak alan ekosistemini korunması gerektiğini raporlayacak ve imar planlarının iptali doğrultusunda görüş verecektir."

"Akçay Sulak Alanı yuvamız, yuvamıza dokunma"

"OSB başka bölgelere de yapılabilir, ancak sulak alan başka yere taşınamaz. Daha önce Edremit Belediyesi'nin sulak alanda Engin Gayrimenkul'e verdikleri usulsüz inşaat ruhsatlarını iptal ettirmeyi başardığımız gibi OSB yapımına izin veren parselasyon ve imar planlarının da iptali için mücadeleye devam edeceğiz. Planların iptal edilmesinden sonra da bozulan bölümlerin restorasyonunun yapılması ve alanın tamamının Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmesi için su kuşlarının, flamingoların, yılan balıklarının yanında olacağız. Akçay Sulak Alanı yuvamız, yuvamıza dokunma."